Serkan Damla: "Kaybettiğimiz 2 puan var"

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Ümraniyespor karşısında 2 puan kaybettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Damla, doğru şekilde takım savunması yaptıklarını ifade ederek, "Kaptığımız toplarla çabuk hücum ile 3 puan almak istiyorduk. Takım savunmasını doğru yaptık ama final paslarında dikkatli olabilsek 3 puan alırdık. Kaybettiğimiz 2 puan var. İlk yarıda değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. İkinci yarıda son dakikalarda bulduğumuz pozisyonlar var. Rakibe sanıyorum ki hiç pozisyon vermedik. Bunlar bizim adımıza sevindirici ama kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Önümüzde final maçlarımız var. Şampiyonluk umudumuz her zamanki gibi var. Şampiyon olmak için bütün final maçlarını kazanmak istiyoruz. Samet Aybaba'nın da katkılarıyla birlik beraberlik içinde el birliğiyle bu takımı şampiyon yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL