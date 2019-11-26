- Serkan Erdoğan: "Düşmenin en büyük adayı gösterildiğimiz ligde 7. sıradayız"

Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Serkan Erdoğan:

"Bu mücadelemizi sürdürürsek ilk 10 içinde yer alabiliriz"

BURSA - Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Serkan Erdoğan, kimsenin kendilerine şans tanımadığı, düşmenin en büyük adayı gösterildikleri bir ligde 7. sırada olduklarını, herkesin gurur duyacağı bir tablo oluştuğunu söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un Başkanı Sezer Sezgin ve Başantrenör Serkan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yeni bir takım ve kısıtlı bir bütçeye sahip olduklarını dile getiren Erdoğan, "Şu bir gerçek ki oyuncularımız çok iyi çalıştı. Çok emek verdiler. Kendilerini geliştirmek için çaba sarf ediyorlar. Daha yolun çok başındayız. Bizim takım olarak birinci hedefimiz ligin ilk yarısında 8 galibiyete ulaşabilmektir. Bunu yaparsak Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edeceğiz. Hesaplamalara göre bu böyle ama aksilikler olabilir. 8 galibiyetle gidemeyebilirsin ama çok büyük bir ihtimalle Türkiye Kupası'na katılacağız. Yakın plandaki bu hedefimize ulaşabilirsek bu kulüp tarihinde de bir ilk olacak. Bunun için de 6 maçın 3'ünü mutlaka kazanmamız lazım. Şu ana kadar performansımızdan çok memnunum. Kimsenin bize şans tanımadığı, düşmenin en büyük adayı gösterildiğimiz bir ligde 7. sıradayız. 5 tane galibiyet aldık. Bu, kulüp taraftarlarının ve herkesin gurur duyacağı bir tablodur" dedi.

"İnsanlara umut satmak istemiyorum"

"Arzularımız hedeflerimiz çok yüksek ama bir de realite var" diyen Erdoğan, "Ben insanlara umut satmak istemiyorum. Bu mücadelemizi sürdürürsek ilk 10 içinde yer alabiliriz. İşimiz kolay değil ama her şey yolunda giderse ilk 10'da ligi tamamlarız. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarlar salonu doldurdu. Bize güzel destekler oluyorlar. Onlara bu desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok zor maç bizi bekliyor"

Hafta sonu Gaziantep ile karşılaşacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Rakibimizde 7 yabancı oyuncu var. Tabi ki bunların 5 tanesi oynayacak maddi anlamda çok kuvvetli bir ekip. Çok iyi bir antrenörleri var. Ligi geçen yıl 5. sırada tamamladı. Fazla oyuncu da geçen yıla göre değiştirmediler. Çok zor bir maç bizi bekliyor ama bugünden itibaren çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

"Geldiğimiz nokta çok başarılı"

Sezon başlangıcından dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Başkan Sezer Sezgin ise, "Hedef olarak belirlediğimiz yerin bir kaç kademe üstündeyiz diyebiliriz. Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı sezona başlarken, sancılı bir süreç yaşadı. Hem en üst ligde ilk sezonumuzun olması hem de isim sponsorumuz ile baştan anlaşamadığımız için sıkıntılar yaşadık. Basketbol Süper Ligi'nin de belirsizliği adeta bizi biraz çıkmaza soktu. Ama tüm bu yaşananların eşliğinde geldiğimiz nokta çok başarılı. İsim sponsorluğu ve taraftar desteği ile lige neşe kattığımızı düşünüyorum. 9. hafta sonunda 7. sırada Bursaspor, ligde kalma hedefiyle yola çıkmıştık, şu anda play-off hedefini konuşuyoruz. Hem şehir hem de taraftar için güzel bir durum. İnşallah böyle devam eder ve sezon sonunda play-off hedefimizi tuttururuz. Ayrıca biz de uzun yıllar Süper Lig'de Bursa'ya böyle bir takım izletiriz" açıklamasını yaptı.