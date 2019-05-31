Son Dakika Haberleri: Serkan Gölge: ABD'ye ve NASA'daki işime geri dönmek istiyorum
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Serkan Gölge: ABD'ye ve NASA'daki işime geri dönmek istiyorum

1 saat önce

Türkiye’de yaklaşık üç yıl hapis yattıktan sonra Çarşamba günü denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezaevinden tahliye edilen NASA çalışanı Serkan Gölge ABD’ye geri dönerek işine devam etmek istediğini ancak henüz şartların buna izin vermediğini söyledi.

Serkan Gölge: ABD'ye ve NASA'daki işime geri dönmek istiyorum, System.String[]
Türkiye'de yaklaşık üç yıl hapis yattıktan sonra çarşamba günü denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezaevinden tahliye edilen NASA çalışanı Serkan Gölge ABD'ye geri dönerek işine devam etmek istediğini ancak henüz şartların buna izin vermediğini söyledi. Gölge "En azından tünelin ucunda ışık olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Gölge'nin serbest bırakılması için ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere Amerikan yönetimi devreye girmişti. ABD Başkanı tahliye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken Trump, Serkan Gölge'nin yakın zamanda Amerika'ya gönderileceğini açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:08 
Dünya
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