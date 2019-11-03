Son Dakika Haberleri: Serkan Kaya, Bursa'da sahneye çıktı
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Serkan Kaya, Bursa'da sahneye çıktı

7 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Serkan Kaya, hayranlarına duygu yüklü bir gece yaşattı.

Serkan Kaya, Bursa'da sahneye çıktı, System.String[]

BURSA'da sahneye çıkan arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Serkan Kaya, hayranlarına duygu yüklü bir gece yaşattı.

Sanatçı Serkan Kaya, dün gece Jolly Joker Bursa'da sahneye çıktı. Popüler şarkısı 'Tarifi Zor' ile konserine başlayan Kaya'yı yaklaşık 1500 kişi dinledi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Serkan Kaya, repertuvarının ilk bölümünde yer verdiği duygu yüklü şarkılarıyla dinleyicilerini hüzünlendirdi. Ardından davulun da eşlik etmesiyle birlikte mekandaki coşkuyu artıran Kaya, dinleyicilerini eğlendirdi.

Konserine Bursa dışında İstanbul, Balıkesir gibi şehirlerden de gelenlerin olduğu görünce mutluluğunu dile getiren Kaya, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
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