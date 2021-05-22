Serkan Kaya'nın kolunu sıkıp kendisini tehdit ettiğini söyleyen Serengil, şikayetçi olacağını söylerken Kaya da "Haddini, edebini bil" diyerek tepki gösterdi.

Seren Serengil'in şiddet açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri Serengil'e destek mesajları attı.

ANKARA'DA DÜĞÜNDE KARŞILAŞTILAR

Seren Serengil, 2-3 yıl önce "Her şeyi İbrahim Tatlıses" benziyor diye eleştirdiği Serkan Kaya ile 7-8 ay önce Ankara'da bir düğünde karşılaştı. Aynı masaya oturan ve aralarında gerginlik çıkan ikili, Arto'nun Kaya'yı eleştirmesiyle iyice gerildi. Kaya'nın kolunu sıkıp kendisini tehdit ettiğini söyleyen Serengil, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şikayetçi olacağını belirtti.

"OYUNCULUĞUN BERBAT"

Instagram hesabından bir video paylaşan Serkan Kaya, Seren Serengil ile aylar önce yaşadığı tartışmayı şu şekilde anlattı: "Bir arkadaş var bana kafayı takmış. Ne iş yaptığını dahi bilmiyorum. Beni ustalarımla kıyaslıyor. Haddini çok aştın S.S.. Senin baban çok kıymetliydi ama öyle bir babadan böyle bir evlat. Ailene karşı belki iyisindir ama sanat camiasına çok gaddarsın. Babandan ötürü gazetelerde ve televizyonlarda yer almışsın ama senin hiçbir fonksiyonun yok. 1-2 tane film çekmişsin ama oyunculuğun berbat.

7-8 ay önce Ankara'da bir abimin kızının düğününe gittim herkes maskeli ben de. Abimi sahneye çıkar playback yaparım ama maskemi çıkarmam çünkü pandeminin en yoğun olduğu dönemdi herkes video çeker benim maskesiz olmam çok hoş olmaz dedim. 1-2 şarkı okuyup indim. Peşime de Arto mudur zırto mudur o arkadaş çıktı. Her zamanki gibi şebekliğini yaptı. Bu Seren arkadaşımız onu orada masada fişekledi tabi. Git o 'Serkan Kaya'yı sahnede rezil et' der gibi. O gerizekalı da onun sözüne aldanarak sahnede bana 'B.. gibi sahne yapmışsın' dedi. "