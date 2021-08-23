Serkan Kaya'yla Kuruçeşme'de arabesk gece - Son Dakika

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Serkan Kaya, arabeski Boğaz'a taşıdı.

'Kara Gözlüm' şarkısıyla sahneye çıkan Kaya, "O kadar güzel gözüküyorsunuz ki çiçek gibisiniz. Hepiniz hoş geldiniz" diyerek konsere başladı. 'Sevemiyorum', 'Mesele', 'Kalakaldım' gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Kaya, sevenlerine güzel bir müzik gecesi yaşattı.

ŞARKILAR AHBAP İÇİN

Serkan Kaya, gece sonunda "Bu ülke için her zaman elimizden geleni yapacağız. Ağaçlarımız yandıysa fidanlar dikeceğiz, evlerimiz yıkıldıysa yeni evler yapacağız" diyerek bilet gelirlerinin bir kısmını kendi adına AHBAP'a bağışlayan Paraf'a ve Poll Production'a teşekkür etti.