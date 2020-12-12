Serkan Keskin "Aradığınız o kişi ben değilim!"

Serkan Keskin önceki akşam Arnavutköy'de objektife takıldı. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatte markette girerken görüntülenen oyuncu, basın mensuplarını görünce şaşırdı. Keskin, yasak hatırlatılınca şöyle dedi: "Arkadaşlar ben burada oturuyorum, evim burada. Yani aradığınız o kişi ben değilim. Ben kurallara uyuyorum. Çalışma belgem de var ayrıca. Bazı arkadaşlar buna benzer şeylerden fırsat yaratmak istiyor ama ben kurallara oyuyorum" dedi