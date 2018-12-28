Son Dakika Haberleri: Serkan Keskin, Taner Ölmez Ve Fırat İkisivri'den Yepyeni Bir Proje!

Serkan Keskin, Taner Ölmez Ve Fırat İkisivri'den Yepyeni Bir Proje!

1 saat önce

Ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in de aralarında bulunduğu Barabar adlı müzik grubu, Anonim Yapım adlı şirketten çıkacak olan "Memleket Nere?" adlı albümlerinin lansman konseriyle 27 Aralık Perşembe akşamı Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'ndaydı!

Serkan Keskin, Taner Ölmez Ve Fırat İkisivri'den Yepyeni Bir Proje!, System.String[]

Barabar müzik grubu projesi bir süre önce Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Fırat İkisivri'nin bir araya gelip müzik yapmalarıyla başladı. Ekip bir süre kendi aralarında müzik yapmayı sürdürdükten sonra aralarına müzik profesyonelleri; Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan'ın da eklenmesi üzerine Barabar projesini hayata geçirdiler.

Türk Halk Müziği parçalarını batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyerek kendi tarzlarını oluşturan gurup, canlı olarak kayıt ettikleri "Memleket Nere?" adlı albümde; Feridem, Aman Of, Köprüden Geçti Gelin, Kanadım Değdi Sevdaya, Yürüyorum Dikenlerin Üstünde, Anam Ağlar Başucumda Oturur, Lingo Lingo Şişeler adlı halk müziği eserlerine yer verdiler.

Anonim Yapım şirketinden çıkacak olan albümlerinin ilk şarkısı 27 Aralık Perşembe günü Youtube üzerinden yayınlandı ve albüm ön satışı birkaç gün sonra iTunes üzerinden dinleyicilerle açılacak. İlk şarkıları "Feridem" ile ön satışa açılacak olan "Memleket Nere?" albümü lansmanı 27 Aralık Perşembe akşamı Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda sadece basın ve davetlilere özel bir gecede gerçekleşti.

Barabar adlı grubun "Memleket Nere?" albümü 2019 yılının ilk günlerinde tüm müzikseverlerle buluşacak. Canlı kayıt olarak oluşturulmuş 7 parçadan oluşan "Memleket Nere?" albümündeki tüm parçaların canlı kayıtları Anonim Yapım Youtube kanalında tek tek yayınlanıyor olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:09 Kaynak: Bültenler

Aralık, Serkan Keskin, Taner Ölmez, Güncel
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