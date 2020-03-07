Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında yok! - Son Dakika
Son Dakika Spor Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında yok! - Son Dakika Spor

Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında yok!

7 saat önce

Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın 88. dakikasında topa ceza sahası dışında elle müdahale ederek kırmızı kart gördü.

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Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın 88. dakikasında topa ceza sahası dışında elle müdahale ederek kırmızı kart gördü.


Serkan Kırıntılı, haftaya oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.


İLK YARIDA DA CEZALIYDI


Serkan Kırıntılı sezonun ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor maçında da aynı sebeple kırmızı kart görmüş ve takımını Fenerbahçe karşısında eksik bırakmıştı.


Kırıntılı iki pozisyonda da ceza sahası dışında elle oynama sonucunda kırmızı kart gördü.


Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:59 
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YORUMLAR (1)


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