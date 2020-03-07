Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçında yok!

Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın 88. dakikasında topa ceza sahası dışında elle müdahale ederek kırmızı kart gördü.
Serkan Kırıntılı, haftaya oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
İLK YARIDA DA CEZALIYDI
Serkan Kırıntılı sezonun ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor maçında da aynı sebeple kırmızı kart görmüş ve takımını Fenerbahçe karşısında eksik bırakmıştı.
Kırıntılı iki pozisyonda da ceza sahası dışında elle oynama sonucunda kırmızı kart gördü.