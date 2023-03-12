SERKAN ORTAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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SERKAN ORTAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

12.03.2023 15:45

ŞARKICI Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞARKICI Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti. Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti. Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA
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Zincirlikuyu, Serdar Ortaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SERKAN ORTAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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