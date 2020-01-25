Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Osmanlıspor maçının ardından, "Bundan sonraki oynayacağımız müsabakalarda Keçiören semtini, Ankara'yı iyi temsil etmek istiyoruz" dedi.



Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, "Geçen hafta iyi oynadığımıza inandığımız bir müsabakayı, Eskişehir maçında kaybettiğimiz 3 puanı bugün telafi etmek istiyorduk. Sonuçta burası bir deplasman sayılmaz aslında Ankara'dayız, aynı şehirdeyiz. İlk yarı 15'nci haftada Hatay'a yenilmiştik, bunun telafisini deplasmanda Karagümrük sporu yenerek yaptık. Bu hafta da Eskişehir maçında kaybettiğimiz 3 puanı telafi etmek istiyorduk. Genel anlamda iyi bir oyun oldu. Oyuncularımın mücadelesinden son derece memnunum. Maçın başında kaçırdığımız pozisyonlar var. İkinci yarının başında da net bir pozisyonumuz oldu. Kapanan savunmaları açmak zor bir iş. Maçın ilk yarısında bir gol bulabilseydik, maçın senaryosu başka türlü seyrederdi. Bugün muvaffak olamadık. Geçen hafta çok pozisyon kaçırdık, 1 puana razı değildik ama son dakikada mağlup oluyorsun. Bu hafta da kazanmayı çok isterken, telafi edip, yukarı gruba tutunmak isterken, yenilmemek de önemli. Bundan sonraki oynayacağımız müsabakalarda Keçiören semtini, Ankara'yı iyi temsil etmek istiyoruz. İyi oyun oynama çabamız var. Biz, bu sene lige çıktık, acele etmemek lazım. Çok ciddi camiaların olduğu yerde, bizim 7-8 katımız bütçelerin harcandığı ligde biz hemen ilk 2'de çıkalım demek olmaz. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum" diye konuştu.



Özbalta, transfer dönemi bitmeden Keçiörengücü Yönetim Kurulu'nun 2 yeni transfer yapma ihtimalinden de bahsederek, "Yönetim Kurulu 2 oyuncuyla görüştüğünü açıkladı. Devre arası transferlerde çuvallama durumu çok oluyor. Gelen oyuncu takım içindeki durumu sarsacaksa istemiyoruz. Yönetim kuruluna, 'Maddi anlamda da dengeyi bozmayacaksa olabilir' dedim. Transfer olmazsa da çok kişilikli bir takıma sahibim. Bu arkadaşlar 29 puanı topladı. Oynadığımız maçlarda pozitif oyun oynayarak buralara geldi oyuncu grubum, aynı şekilde devam edeceklerdir" şeklinde konuştu. - ANKARA