Serkan Özbalta: "Bu sene ilk defa 3 gollü bir galibiyet aldık" - Son Dakika

Serkan Özbalta: "Bu sene ilk defa 3 gollü bir galibiyet aldık"

- Serkan Özbalta: "Bu sene ilk defa 3 gollü bir galibiyet aldık" TFF 1. Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Bu sene ilk defa 3 gollü bir galibiyet aldık.

- Serkan Özbalta: "Bu sene ilk defa 3 gollü bir galibiyet aldık"

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ANKARA - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Bu sene ilk defa 3 gollü bir galibiyet aldık. Aynı zamanda da gol yemedik" dedi.

TFF 1.Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Keçiörengücü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ligi 8. sırada bitirmek için mücadele edeceklerini belirten Özbalta, "İddiamızın bittiği bir müsabaka geçen hafta tamamı ile bittiği bir müsabaka. Ama rakibin play-off'a kalması ile ilgili ciddi bir puan avantajı var. Zaten haftaya da kendi sahalarında 1 puan almaları yeterli olacak play-off'a kalmaları için. Böyle bir müsabakaya çıktık ancak diğer maçların sonuçları da burayı ilgilendiriyordu o anlamda Karagümrük çok sağlam şekilde maça asıldı. Biz de oyuncularımıza iddiamızın bittiğini ama hedefimizin bitmediğini söyledik. Bu Ligde bitirebileceğimiz en iyi yer 8'incilik. Sekizinci bitirmemiz gerekiyor ki play-off'a kalamıyoruz ama kendi içimizdeki yarış, kendi içimizdeki gelişimi devam ettirebilmemiz açısından bu maç çok önemliydi bizim için. Buna göre sahada organize olduk ve maça da çok iyi başladık. Daha 6. dakikada iki tane pozisyonumuz vardı. Ama hakeza bizim de dalgınlığımızdan bir ciddi pozisyonu da Karagümrük'ün vardı. Kaleci Birkan'ın çıkardığı ciddi bir performans grafiği çizen kalecimiz. O anlamda ilk defa bu sene 3 gollü bir galibiyet aldık. Aynı zamanda da gol yemedik. Yanılabilirim ama 14 veya 15. maç olabilir. Yani sezonun hemen hemen yarısında gol yememişiz. Bu cidden çok önemli bir başarı ve bizler bunu yaparken sizler de yakından takip ediyorsunuz ki bunu defans yaparak yapmıyor bu takım. Oyunu domine ederek, önde oynayarak, rakip takımın birinci bölgesinde pas adedini fazla tutarak ki biliyorsunuz çok zordur. Bizim takımın istatistikleri var, bunu bir maçta ortalama 34 -35 kere sadece 18'in içine giren bir futbol takımından bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir istatistik. O anlamda sevinçliyim mutluyum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'Bu sene ilk defa 3 gollü bir galibiyet aldık' - Son Dakika Spor
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