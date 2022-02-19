Üye Girişi
Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız" - Son Dakika

Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız"

19.02.2022 22:11

Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta maçın ardından konuştu.

Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta maçın ardından konuştu. Ligde alt sıralardan çıkmaya çalışacaklarını söyleyen Özbalta, "Dik durmak zorundayız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galibiyet için geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Özbalta, "Kolay olmadığını biliyorduk. Hafta içindeki antrenmanlarda oyun felsefemiz içinde galibiyet amaçlı idmanlar oldu. Oyunun iki yönünü de oynayabilme açısından idmanlar yaptık. Kalecimizden başlayacak şekilde hazırlandık. Bulunduğumuz konumdan yukarıya çıkacaksak oyuncuların özgüvenlerini artırmayı hedefledik. Beşiktaş'ın geçen hafta oyunu forse edememesi, bugün ekstra tepki göstermesine olanak sağladı. Genel anlamda topun bizde kalmasını istiyoruz. Bazı problemleri aştık. 2 maçta iyi mesajlar verdik. Bu maçta da iyi işler yaptık. Oyunun bir bölümünde golü bulabilirdik ama sonra Beşiktaş üstünlüğü ele aldı. 1-0'dan sonra 2'yi de bulabilirlerdi. Bu dakikalarda biraz şanslıydık diyebilirim. Sonra formatta değişikliğe gittik. Savunmayı 3'ledik ve belki de Beşiktaş'ın ceza sahasında kaos oluşturup etkili olmak istedik. Girdiğimiz pozisyonlar var. Son dakikada henüz izlemediğim penaltı pozisyonu var. Topa vurulurken bende penaltı kanısı oluşmadı ama ekip arkadaşlarım olabilir dedi. Dik durmak durumundayız. Gelecek adına işimiz kolay değil ama olgun davranmak zorundayız. Bu bir oyun. Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız" diye konuştu.

"DEĞİŞİKLİK SIRASINDA HAKEM ARKADAŞLARIN DALGINLIĞINA GELDİ"

Oyuncu değişikliği sırasında 2 oyuncuyu oyuna sokmak isterken, 1 oyuncunun değişmesiyle ilgili yaşanan durumu anlatan Özbalta, "Biz 2 oyuncuyu aynı anda değiştiriyorduk ama hakem arkadaşlarımız dalgınlıkla 1 oyuncuyu değiştirdiler. Sonra 2. oyuncuyu değiştirdiler. Bir oyuncu değiştirme hakkımızı yapamadık. Aynı anda 2 değişiklik yapacaktık. Onların da dalgınlığına geldi herhalde. 8+3'ten ziyade oradaki kaos o oldu. Kazım, İbrahim ve Cebrail sahadalardı, yerli oyuncu sıkıntısı olmadı. Hocalar yardımcı olmaya çalıştılar ama değişikliği hemen yaparsak kalan haklarımızı da ona göre kullanmamız gerekecekti" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Serkan Özbalta: Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız
Serkan Özbalta: Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız
Serkan Özbalta: Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız

YORUMLAR
500
Önder Karaveli: Oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi Önder Karaveli: Oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi Beşiktaş-Altay maçının ardından - Serkan Özbalta Beşiktaş-Altay maçının ardından - Serkan Özbalta Serkan Özbalta: 'Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız' Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız"

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, oyunlar, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serkan Özbalta: 'Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
21:54 Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 22:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement