Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız" - Son Dakika

Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta maçın ardından konuştu. Ligde alt sıralardan çıkmaya çalışacaklarını söyleyen Özbalta, "Dik durmak zorundayız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galibiyet için geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Özbalta, "Kolay olmadığını biliyorduk. Hafta içindeki antrenmanlarda oyun felsefemiz içinde galibiyet amaçlı idmanlar oldu. Oyunun iki yönünü de oynayabilme açısından idmanlar yaptık. Kalecimizden başlayacak şekilde hazırlandık. Bulunduğumuz konumdan yukarıya çıkacaksak oyuncuların özgüvenlerini artırmayı hedefledik. Beşiktaş'ın geçen hafta oyunu forse edememesi, bugün ekstra tepki göstermesine olanak sağladı. Genel anlamda topun bizde kalmasını istiyoruz. Bazı problemleri aştık. 2 maçta iyi mesajlar verdik. Bu maçta da iyi işler yaptık. Oyunun bir bölümünde golü bulabilirdik ama sonra Beşiktaş üstünlüğü ele aldı. 1-0'dan sonra 2'yi de bulabilirlerdi. Bu dakikalarda biraz şanslıydık diyebilirim. Sonra formatta değişikliğe gittik. Savunmayı 3'ledik ve belki de Beşiktaş'ın ceza sahasında kaos oluşturup etkili olmak istedik. Girdiğimiz pozisyonlar var. Son dakikada henüz izlemediğim penaltı pozisyonu var. Topa vurulurken bende penaltı kanısı oluşmadı ama ekip arkadaşlarım olabilir dedi. Dik durmak durumundayız. Gelecek adına işimiz kolay değil ama olgun davranmak zorundayız. Bu bir oyun. Bulunduğumuz durumdan çıkmaya çalışacağız" diye konuştu.

"DEĞİŞİKLİK SIRASINDA HAKEM ARKADAŞLARIN DALGINLIĞINA GELDİ"

Oyuncu değişikliği sırasında 2 oyuncuyu oyuna sokmak isterken, 1 oyuncunun değişmesiyle ilgili yaşanan durumu anlatan Özbalta, "Biz 2 oyuncuyu aynı anda değiştiriyorduk ama hakem arkadaşlarımız dalgınlıkla 1 oyuncuyu değiştirdiler. Sonra 2. oyuncuyu değiştirdiler. Bir oyuncu değiştirme hakkımızı yapamadık. Aynı anda 2 değişiklik yapacaktık. Onların da dalgınlığına geldi herhalde. 8+3'ten ziyade oradaki kaos o oldu. Kazım, İbrahim ve Cebrail sahadalardı, yerli oyuncu sıkıntısı olmadı. Hocalar yardımcı olmaya çalıştılar ama değişikliği hemen yaparsak kalan haklarımızı da ona göre kullanmamız gerekecekti" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar/İHA)