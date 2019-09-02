Son Dakika Haberleri: Serkan Özbalta: "Deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır"
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Serkan Özbalta: "Deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır"

10 saat önce

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Her iki yarıda da net pozisyonlar yakaladık, goller kaçırdık ancak deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır.

Serkan Özbalta:

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Her iki yarıda da net pozisyonlar yakaladık, goller kaçırdık ancak deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır. Lige verilecek arada eksiklerimizi daha yakından görüp, bunları giderdikten sonra Erzurumspor maçına hazırlanacağız" dedi.


TFF 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, deplasmanda Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adana'ya puan almak için geldiklerini belirterek, "Havanın sıcak olması, her iki takımı da olumsuz etkiledi. Her iki yarıda da net pozisyonlar yakaladık, goller kaçırdık ancak deplasmanda alınan 1 puan, 1 puandır. Lige verilecek arada eksiklerimizi daha yakından görüp, bunları giderdikten sonra Erzurumspor maçına hazırlanacağız" dedi.


Lige yeni geldiklerini ve renk katmayı amaçladıklarını dile getiren Özbalta, "Geçtiğimiz sezonun kadrosunu koruyarak, istikrarlı bir takım olduk. Bundan sonra da bu istikrarımızı sürdürmek istiyoruz. Maçla ilgili de her iki takımın da futbolcularına teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık" ifadelerini kullandı. - ADANA

Erzurumspor Kulübü, Serkan, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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