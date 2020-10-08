Serkan Özbalta İnegöl maçı öncesinde konuştu

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta Cumartesi günü karşılaşacakları İnegölspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Özbalta, "İnegölspor maçından 3 puan almak istiyoruz." dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Cumartesi günü saat 15.30'da evinde İnegölspor'u ağırlayacak. Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İnegölspor karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Lige 3'te 3 yaparak mutluluk verici bir giriş yaptıklarını belirten Özbalta, "İlk 3 hafta hem geliştirmeye çalıştığımız oyun açısından hem de skor açısından bizim için mutluluk verici oldu. İstediğimiz şeylerin büyük bölümünü gerçekleştirdik. O anlamda çok memnunum. Bize ileriye umutla baktıracak oyunu ve skoru alan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu sene 36 müsabaka var. Bunlardan 33'ü kaldı. Cumartesi-Çarşamba sıkışık bir maç takvimi olacak. Buna fiziksel zihinsel ve fiziksel anlamda hazır olmalıyız." dedi.

"Çok çok önemli bir müsabaka oynayacağız"

Cumartesi günü oynayacakları İnegölspor maçı öncesi görüşlerini aktaran Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Bu başlangıçların ilk ayağı Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız İnegölspor müsabakası. Bu müsabaka da diğer maçlar gibi hedefimize ulaşmamız adına çok çok önemli. İnegölsor karşılaşması nasıl sonuçlanır bilemem ama 3'te 3 ile başlayan bir Manisa Futbol Kulübü, istediklerini sahada yapmaya çalışan ve bu müsabakalarda da gayet iyi yapan bir takımdan bahsediyoruz. İnegölspor müsabakasında da ben aynı oyunu coşkuyla oynayacağımıza inanıyorum, tempoyla oynayacağımıza inanıyorum. Oyuna tempo ve coşku katarak Cumartesi günü oynayacağımız İnegölspor maçından 3 puan almak istiyoruz. Biz oyuncularımıza her platformda şunu deklare ediyoruz; Bu 3 puanı alırken bir şeyler üreterek alalım, kendimizi geliştirerek alalım. Cumartesi günü sadece netice amaçlı değil, coşkulu oyun oynayarak, tempolu oyun oynayarak ve çalışmalarımızın, emeklerimizin karşılığını sahada alarak maça çıkmak istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü favori olarak gözükebilir ama çok çok önemli bir müsabaka oynayacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA