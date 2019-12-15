Serkan Özbalta: "Kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'Kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor' - Son Dakika Spor

Serkan Özbalta: "Kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Bu tip maçlarda kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor" dedi.

Serkan Özbalta:

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Bu tip maçlarda kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Maçtan öncede belirtmiştim. Oyun oynamaya çalışan iki takımın maçı olacak diye. Çünkü biz pozitif futbol oynamaya çalışan takımız. 1. bölgeye otobüs çekip defans yapmaya çalışan bir takım değiliz. Geçen yılki şampiyonluğumuzu bu şekilde kazanmıştık. Onun devamını getirmeyi arzu ediyoruz. Sezon bitiminde ilk 6 içerisinde play-off'a kalma umudumuz var. Tabii ki karşıda birkaç yıldır beraber oynayan bir oyuncu topluluğu var. Hem takım anlamında hem bireysel anlamda iyi noktaya gelmiş bir takım vardı. Bu oyuncu grubuna karşı iyi mücadele veren Keçiörengücü vardı sahada. Hem mücadele hem oyun anlamında. İkinci yarıda oyunu domine ettik diyebilirim. Bu tip maçlarda kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımızın performansından memnunum. Geçen hafta son dakikada attık, bu hafta son dakikada yedik, futbolda bunlar var. Ayağa kalkıp antrenmanlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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