Serkan Özbalta: "Ligi ilk 6 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'Ligi ilk 6 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika Spor

Serkan Özbalta: "Ligi ilk 6 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız"

6 saat önce

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sene inşallah ilk 6 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Ankara şehrini, Keçiören ilçesini, taraftarımızı gururlandırabilirsek ne mutlu bize " dedi.

Serkan Özbalta:

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sene inşallah ilk 6 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Ankara şehrini, Keçiören ilçesini, taraftarımızı gururlandırabilirsek ne mutlu bize " dedi.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü evinde karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Bugün, iyi bir oyun oynadığımıza inanıyorum. Bunu hep söylüyorum ama maçlarda pozisyona girmeyi başaran bir takımız. Bugün de 3-4 pozisyonumuz oldu. Rakibimiz de 6-7 senedir hep bu düzen içinde oynayan, kimlikleri olan, birbirini tamamlayan oyuncular. Çok ciddi bir pozisyonla karşılaştığımızı hatırlamıyorum. 1 tane pozisyonları vardı, kalecimizin iyi çıkardığı. Büyük oranda topun bizde olduğu, bazı zamanlarda da topun ayakta olması mühim değil gol atmak lazım. Ligin en az gol atıp, en az gol yiyen takımı olma unvanımız devam ediyor. Gol yememek çok güzel, bizler de gol atmak istiyoruz. Orada başarılı olamıyoruz. Fileyle topu buluşturamadık. Oyuncularımın hepsinin alnından öpüyorum, iyi mücadele ediyorlar. Kalemize, rakip takımları yaklaştırmadan oyunu domine ediyorlar. Kazanabilirsek, üst tarafa tırmanır ve tutunuruz. Bu ligde diğer camiaların, Adana Demirspor, Erzurum, Hatay gibi takımların şampiyon olması normal karşılanır. Bizim ilk altıya girmemiz, bir üst lige çıkmamız hem Ankara hem de Keçiören ilçesi için güzel bir reklam olacaktır. Bizim seyircimiz az. Sağ olsunlar bu soğukta bizi yalnız bırakmıyorlar. Bazı şeyler yavaş yavaş olacak. Takımın temellerini iki sene önce attık. Bu sene inşallah ilk 6 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Ankara şehrini, Keçiören ilçesini, taraftarımızı gururlandırabilirsek ne mutlu bize. Olmazsa da bir dahaki sene daha sağlıklı bir yapılanmayla bu takım, bu ligde ses getirecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İstanbulspor, Keçiören, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
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