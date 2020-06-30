Serkan Özbalta: "Spor camiası, çok iyi işler yapan Keçiörengücü'nü takdir edip alkışlayacağını... - Son Dakika

Serkan Özbalta: "Spor camiası, çok iyi işler yapan Keçiörengücü'nü takdir edip alkışlayacağını...

- Serkan Özbalta: "Spor camiası, çok iyi işler yapan Keçiörengücü'nü takdir edip alkışlayacağını düşünüyorum" TFF 1. Lig'in 31.

- Serkan Özbalta: "Spor camiası, çok iyi işler yapan Keçiörengücü'nü takdir edip alkışlayacağını düşünüyorum"

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ANKARA - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 mağlup eden Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Spor camiasının çok iyi işler yapan Keçiörengücü'nü takdir edip alkışlayacağını düşünüyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Pandemi sürecinden sonra kendimize bir hedef koymuştuk. Kalan 6 maçımızın 6'sınıda kazanıp play-off potasına girmek istiyoruz demiştik. 6. sıradanda olsa, 2'li averajla da olsa play-off potasına girmek istiyoruz demiştik. Şu anda onun yarı devresinin tamamladık. 3'te 3 yaptık. Geçen maç ve bu maçta son dakika golleri ile bunu başardık. Bu demektir ki oyuncular fiziksel anlamda çok ciddi hazırlanmışlar. Yeterlilikleri, psikolojik devamlılıkları ve zihinsel dayanıklıklarının üst düzeyde olduklarını gösterdiler. Bu anlamda hedeflediğimiz noktanın yarısını geçmiş bulunuyoruz. 15 günde 4 maç oynuyoruz. Bu maçların son halkası Hatayspor maçı. Hatayspor da şampiyonluğun ciddi bir adayı. Çok büyük aksilikler olmazsa şampiyon olacaklar gibi duruyor. Play-Off potasındaki takımlardan Akhisar ve Karagümrük maçlarımız var. Zaten biz bu işe baş koyduğumuzda Akhisar ve Karagümrük takımlarını yendiğimizde play-off'a kalabileceğimizi biliyorduk ve inanıyorduk. O umutla yola çıktık. O umudumuz güçlenerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Son düdük çalana kadar devam etmek istiyoruz"

Tecrübeli teknik direktör, son ana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu işi başaramadığımızda hiçbir sorun yok. Oyuncularımın alınlarından öperim. Ama elimizde böyle bir fırsat varken son maç oynana, son düdük çalana kadar devam etmek istiyoruz. Pazar günü çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Lige renk kattığımızı düşünüyorum. Bu oyunun aktörleri olan oyuncular bunu başarıp kararlılıkla yola devam ediyorlar. İnşallah Play-Off'a kalacağımıza inanıyorum. Spor camiası, çok iyi işler yapan Keçiörengücü'nü takdir edip alkışlayacağını düşünüyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 21:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'Spor camiası, çok iyi işler yapan Keçiörengücü'nü takdir edip alkışlayacağını... - Son Dakika Spor
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