Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Eskişehirspor, çok iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü onlar için sevindirici bir gün oldu. Yola devam edeceğiz. Kaybedilen hiç bir şey yok" dedi.



TFF 1. Lig'in 18. haftasında Keçiörengücü sahasında Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maç sonu düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Özbalta, kısa bir devre arası dönemi geçirdiklerini belirterek, "O kısa dönemde eksiklerimiz vardı. Defansif anlamda ligin az gol yiyen takımı olmamıza rağmen yinede eksiklerimiz vardı. Onlara çalıştık gol atma yollarında pozisyonlara girmede çok sıkıntı yaşamıyoruz ancak topu fileyle buluşturmada sıkıntımız oluyor. Bunla alakalı da çalıştık. Gol yollarında ne yapabiliriz diye çok üzerinde durduk. Sıkıntımız yok oyun anlamından memnunum geliştirmemiz gereken yönlerimiz var" diye konuştu.



Özbalta, "Eskişehirspor, çok iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü onlar için sevindirici bir gün oldu. Yola devam edeceğiz. Kaybedilen hiç bir şey yok. Amacımız bu sene lige çıktık geldiğimiz noktada ilk iki yapabilirmiyiz diye söyledik oyuncularla da bunu konuştuk. Neden olmasın ilk ikiyi deneyelim ama Mayısın ikisi geldiğinde son maça çıktığımızda olmadı deyip pes etmek istemiyoruz. Yine devam edeceğiz ilk altı hunisinin içinde olmak istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde yapacağız. Haftaya önemli bir maçımız var Osmanlıspor'la ayağa kalkmasını bileceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA