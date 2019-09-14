Serkan Reçber Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, Serkan Reçber ile anlaştı. Serkan Reçber, A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayacak.



Son olarak TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'da yorumculuk yapan Serkan Reçber, Kasımpaşa Kulübü'nde görev yapacak.



Reçber TRT'ye, "Yaklaşık 3 yıldır büyük bir gururla çalıştığım TRT Spor ekranlarından bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Bu süreçte ailem olan TRT Spor ekibine sonsuz teşekkürler. Ben olsam diye başladık gördüm ki biz olduk, destek ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım. Sevgilerimle…" mesajıyla veda etmişti.