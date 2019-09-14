Son Dakika Haberleri: Serkan Reçber Kasımpaşa'da!
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Serkan Reçber Kasımpaşa'da!

58 dakika önce

Kasımpaşa, Serkan Reçber ile anlaştı.

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Kasımpaşa, Serkan Reçber ile anlaştı. Serkan Reçber, A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayacak.


Son olarak TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'da yorumculuk yapan Serkan Reçber, Kasımpaşa Kulübü'nde görev yapacak.


Reçber TRT'ye, "Yaklaşık 3 yıldır büyük bir gururla çalıştığım TRT Spor ekranlarından bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Bu süreçte ailem olan TRT Spor ekibine sonsuz teşekkürler. Ben olsam diye başladık gördüm ki biz olduk, destek ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım. Sevgilerimle…" mesajıyla veda etmişti.

Kasımpaşa, Serkan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:20 
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