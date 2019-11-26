Son Dakika Haberleri: Serkan Seki abisi Serdar Seki'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Son Dakika Magazin Serkan Seki abisi Serdar Seki'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika Magazin

Serkan Seki abisi Serdar Seki'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi

6 saat önce

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Serkan Seki şunları söyledi; Bugün çok fazla telefon ve mesaj trafiğinden dolayı tek tek cevap veremiyorum.

Serkan Seki abisi Serdar Seki'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi, System.String[]

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Serkan Seki şunları söyledi; Bugün çok fazla telefon ve mesaj trafiğinden dolayı tek tek cevap veremiyorum. İlginiz için teşekkürler ameliyat olan abim. Tesadüfen fark edilen bir şey,  erken de fark ettik. Çok şükür ameliyatı da başarılı geçti. Doğal olarak bir gün yoğun bakımda kaldı bugün itibariyle de normal odaya geçti. O da herkese çok teşekkür ediyor, ilginiz için sağ olun.

Serkan Seki, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:23 
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