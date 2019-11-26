Serkan Seki abisi Serdar Seki'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Serkan Seki şunları söyledi; Bugün çok fazla telefon ve mesaj trafiğinden dolayı tek tek cevap veremiyorum. İlginiz için teşekkürler ameliyat olan abim. Tesadüfen fark edilen bir şey, erken de fark ettik. Çok şükür ameliyatı da başarılı geçti. Doğal olarak bir gün yoğun bakımda kaldı bugün itibariyle de normal odaya geçti. O da herkese çok teşekkür ediyor, ilginiz için sağ olun.