Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, ertelenen kongrelere ilişkin, "MHP İl Teşkilatı kongreleri başlatmaya her zaman hazır" dedi.



MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen il ve ilçe kongrelerini değerlendirdi. Teşkilat olarak kongreleri başlatmak için her zaman hazır olduklarını kaydeden Tok, "Kongre süreci ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. O bilgi sadece genel başkanımızın katındadır. Yarın genel başkanımız 'Korona virüs Türkiye'deki etkinliğini yitirmiştir, biz kongreyi şu tarihte yapıyoruz' dediği andan itibaren teşkilatımız hazırdır. Bütün ilçe teşkilatlarımız hazırdır. Bize desinler, yarın kongreleri başlatmaya hazırız. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Belediye başkanlarımızla aramız çok iyi. Kayseri'ye beraber hizmet ediyoruz. Beraber hizmet derken araya nifak sokacak şeylerden ben ve arkadaşlarım uzak dururuz" ifadelerini kullandı.



Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayım



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek veren MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Diyanet İşler Başkanımızın yanındayım ve doğru söylediğinin de arkasındayım. Çünkü Diyanet İşleri Başkanımız burada kendi fikrini söylemiyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini söylüyor. Bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Allah'ın ayetleri 1400 yıldır söyleniyor. Bu arkadaşlar bu bilmiyorlarsa gidip öğrenecekler. Burada Diyanet İşleri Başkanımızın bir hatası da yok, bir yanlışı da yok. Başkanımız Ramazan ayı içerisinde Allah'ın ayetlerini tekrar ederek 'Özünüze dönün' çağrısında bulunmuştur. Konu budur. Bu ayete kim karşı çıkacak, kendi fikri değil. Din ve devlet işleri birbirince ayrılınca, dini devletin kademesine sokamıyorsunuz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ