Serkan Tokat: "Kendi maçlarımı tekrar izleme fırsatım oldu" - Son Dakika
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Serkan Tokat: "Kendi maçlarımı tekrar izleme fırsatım oldu"

6 saat önce

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Serkan Tokat, korona virüs nedeniyle evinde karantinada olduğu süreçte yönettiği maçları tekrar izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Serkan Tokat:

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Serkan Tokat, korona virüs nedeniyle evinde karantinada olduğu süreçte yönettiği maçları tekrar izleme fırsatı bulduğunu söyledi. Tokat, ayrıca MHK'nin online eğitim ve antrenman programlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.

Uzun yıllardır Süper Lig'de görev alan tecrübeli hakem Serkan Tokat, korona virüs nedeniyle lige verilen arada günlerini nasıl geçirdiğinden, mutfaktaki yeteneklerine, antrenman ve eğitim programlarına kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIMLA ETKİN VAKİT GEÇİRİYORUM"

Korona virüs sürecinde karantinadan dolayı evinden gerekmedikçe çıkmadığını dile getiren Tokat, "Kitap okuyorum, müzik dinliyorum, film-dizi izliyorum, spor yapıyorum, çocuklarımla etkin vakit geçiriyorum. Zorunlu haller dışında dışarı çıkmıyorum. Bu süreçte saç tıraşımızı bile kendimiz yapıyoruz. Eğlenceli vakit geçirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, sınır tanımıyoruz" şeklinde konuştu.

"DERİN BİR NEFES ALMA İMKANIM OLDU"

Yoğun eğitim, antrenman ve maç programlarından sonra uzun süre evde kalmanın kendisini psikolojik olarak nasıl etkilediği yönündeki bir soruyu da başarılı hakem, şöyle cevaplandırdı:

"Dışarı çıkmadan birden kendimizi evde bulmak tabii ki alışık olmadığımız bir durum. Bu kadar yoğun ve hızlı akan bir yaşantıdan sonra, derin bir nefes alma imkanım oldu. Bu süreçte eşim ve çocuklarımla zaman kısıtlaması olmadan doya doya vakit geçiriyorum. Sürecin başlangıcında endişelerim oldu, ancak hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedim. Doktorlarımıza, milletimize ve devletimize güvenim sonsuz. Eminim ki en az hasarla hep birlikte atlatacağız bu süreci. Müdahale edemeyeceğimiz bu süreci; iyi bir fırsata çevirmenin elimizde olduğunu düşünüyorum. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz, sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Bizler için dışarıda olmak zorunda olan tüm insanları düşünüp evde kalmalıyız. Bu vesile ile tüm çalışanlara teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum."

"PİZZA, LAHMACUN DENEMELERİM VAR"

Bu dönemde mutfak işleriyle biraz daha içli dışlı olduğunu belirten Serkan Tokat, "Mutfakla aramın tahminimden daha iyi olduğunu fark ettim. Sevdiğim yemekleri kendim yapmaya çalıştım. Sonuçlar hiç de fena değildi. Pizza, lahmacun, magnolia denemelerim oldu" diye konuştu.

"HER HAFTA KURAL SINAVI YAPIYORUZ"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kendilerine sunduğu online antrenman ve eğitim programları sayesinde kendilerini hazır tutmaya çalıştıklarının altını çizen Tokat, "MHK'nin önderliğinde atletik performans uzmanı hocalarımızın göndermiş oldukları video görüntülü antrenmanları yapıyorum ve yaptığımız çalışmalar sürekli takip ediliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun eğitim konusunda da bizler için çok iyi uygulamaları olduğunu düşünüyorum. Her hafta 'Birlikte çalışalım' konu başlığı altında kural sınavı yapıyoruz. Ayrıca bizlere gelen video test görüntüleri ile de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ MAÇLARIMI TEKRAR İZLEME FIRSATIM OLDU"

Yönettiği karşılaşmaları zaman zaman tekrar izlediğini de sözlerine ekleyen tecrübeli hakem, " Futbol, yaşamımızın bir parçası; bu süreçte kendi maçlarımı tekrar izleme fırsatım oldu. Televizyonda denk geldiğinde hem kendi ligimizdeki nostaljik maçları hem de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın nostaljik maçlarını izliyorum, oldukça keyifli oluyor" açıklamasını yaptı.

"KİLO ALMAMAYA DİKKAT EDİYORUM"

Her an görev alacakmış düşüncesiyle gerekli çalışmaları aksatmadan yaptığını söyleyen Serkan Tokat, şu cümlelere yer verdi:

"Futbolcular şu an nasıl evde formlarını korumaya çalışıyorlarsa bizler de aynı şekilde çalışıp form tutuyoruz. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken en önemli husus kilo almamak ve mevcut kuvvetimizi korumak. Ligler her an başlayacakmış gibi kendimizi hazır tutuyoruz. İnşallah futbol ailesinin tüm paydaşları olarak sağlıklı bir şekilde dönüş yapacağız."

"TFF EN İYİ KARARI VERECEKTİR"

38 yaşındaki hakem, müsabakaların tek bir şehirde oynanma düşüncesiyle ilgili görüşlerini ise şöyle aktardı:

"Maçların tek bir şehirde mi oynanacağı ya da her takımın kendi şehrinde mi oynayacağı ile ilgili en iyi kararı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceğini düşünüyorum. Bizlerde verilen karar doğrultusunda işimizi en iyi şekilde yapacağız."

Serkan Tokat, ayrıca futbolun seyirci ile daha güzel, keyifli ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:00 Kaynak: İHA

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