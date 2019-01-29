Serkan Tokat Penaltı İçin Var'a Baktı
1 saat önce
Hakem Serkan Tokat, Galatasaray-Boluspor karşılaşmasında sarı-kırmızılılara verdiği penaltıda VAR'dan yararlandı.
Hakem Serkan Tokat
, Galatasaray- Boluspor
karşılaşmasında sarı-kırmızılılara verdiği penaltıda VAR'dan yararlandı. Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanşında oynanan Galatasaray-Boluspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıda hakem Serkan Tokat, VAR sisteminden yararlandı. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Yunus Akgün
, Ufuk Budak
tarafından yere düşürüldü. VAR incelemesi sonucu hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada topun başına geçen Yunus, penaltıyı gole çevirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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