Serkan Yazıcı: "Particilik, Ayrımcılık ve Zulüm Yapmayacağım"

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı , particilik, ayrımcılık ve zulüm yapmayacağını belirterek, "Her konuya siyasi ve ideolojik bakmayacağız. Projelerimizle Marmaris'i daha güzel günlere taşıyacağız." dedi.Yazıcı, Turunç Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açtı, yağmur altında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Turunç Meydanı'nda mahalle sakinlerine projelerini anlatan Yazıcı, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.Turunç Festivali düzenleyeceklerini anlatan Yazıcı, 12 ay turizmi de termal, sağlık ve spor turizmiyle gerçekleştireceklerini söyledi.Tüm mahallelere güneş enerjili sokak lambaları yerleştireceklerini, karanlık sokak bırakmayacaklarını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:"Particilik, ayrımcılık ve zulüm yapmayacağım. Her konuya siyasi ve ideolojik bakmayacağız. Projelerimizle Marmaris'i daha güzel günlere taşıyacağız. Ben turizmciyim. Otellerim var. Maden açmak isteyenlerin karşısında halkımızla birlikte bende olacağım. Size bunun sözünü veriyorum. 12 ay turizm dedik. 'Yapamaz' diyorlar. Bakın termal suyu turizmin hizmetine açacağız. Spor turizmi, sağlık turizmini de getirince 12 ay turizm kendiliğinden olacak. Her ay festival yapacağız. O zaman görün 12 ay nasıl turizm oluyor."Ev ziyaretleri yapan Yazıcı, çocuklara futbol ve voleybol topu dağıttı.Ardından Yazıcı, Marmaris Spor Salonu'nda sponsoru olduğu Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın açılışına katıldı.