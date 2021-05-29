Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi

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Masumiyet dizisinde İlayda Alişan ile yakaladığı uyum ile adı aşk dedikodularına karışan Serkay Tütüncü, Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. Verdiği röportajda İlayda ile sevgili olmadıklarını belirten Tütüncü, kendi iç dünyasıyla ilgili de bilinmeyenleri anlattı.

"PARTNERİNLE İLİŞKİYE GİRMEK ZORUNDA DEĞİLSİN AMA İZLEYİCİYE HAYAL ETTİR"

Serkay Tütüncü cinsel hayatla ilgili düşüncelerini ifade ederken, "Cinsel ilişki bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Partnerinle cinsel ilişkiye girmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi cinsel ilişkiye girerken hayal etmesini sağla, yeter" sözlerini kullandı.

"İLAYDA İLE SEVGİLİ DEĞİLİZ"

Adı rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk dedikodularına karışan Serkay Tütüncü, net bir şekilde sevgili olmadıklarını belirtti. Tütüncü açıklamasında, "İlayda ile sevgili değiliz. Hikayeyi inandırdık" ifadelerini kullandı.

"ALDATILMIŞSAM SORUN DEĞİL"

Yakışıklı oyuncu, "Diziniz aldatılma üzerine. Siz hiç aldatıldınız mı?" sorusuna "İlişkilerimde özensiz olduğum durumlar oldu. Aldatılmış olabilirim. Aldatılmışsam da sorun değil yani" cevabını vererek sevenleri şaşkına çevirdi.

"MALIMIN KIYMETİNİ HİÇ BİLMİYORUM"

Röportajda yöneltilen "Arkadaşlarınızın sizi en çok eleştirdiği yönünüz nedir?" sorusuna da cevap veren oyuncu, "Savruk olmam sanırım. Malımın kıymetini hiç bilmiyorum. Felsefik bir yerden söylemiyorum bunu ama gerçekten çok değer vermiyorum sanırım, o yüzden böyle. Versem, gözümün önünde tutarım çünkü biliyorum" dedi.

Masumiyet dizisinde iki kadın arasında kalan Serkay Tütüncü, ilişkilerini göz önüne alarak "İkinci bir seçenek oluştuysa birinci bitmiştir" şeklinde çarpıcı ifade de bulundu.