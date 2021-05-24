Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?

Sezona oldukça iddialı bir şekilde başlayan Masumiyet dizisi bu akşam yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek. Etkileyici konusu ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken fenomen dizinin ekran yolculuğu kısa sürse de İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın gibi genç oyuncuların arasında bağ kurmasına ve yıldızının parlamasında etkili oldu. Öte yandan dizide Ela ve İlker aşkı anlatılırken, İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün gerçek hayattaki yakınlığı ise dizi hayranlarını heyecanlandırdı.

İLAYDA, SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Geçtiğimiz aylarda İlayda Alişan'ın meslektaşı Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı ancak ayrıldıkları ortaya çıktı. Genç oyuncunun, Sarı ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ve Sarı'yı takipten çıkarması iddiaları doğruladı. Yaşanan ayrılığın ardından İlayda Alişan'ın dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü'yle aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

DİZİLERİ BİTİNCE TATİLE ÇIKTILAR

Aşk iddiaları ile anılan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çiftinin rol aldıkları dizinin final yapmasının ardından tatile çıkması ise aralarından su sızmadığını kanıtlar nitelikte. Set dışında eğlenceli görüntülerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Işın, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'a tatillerinde eşlik ediyor. Alişan ve Tütüncü'nün dizi biter bitmez birlikte tatile çıkması aralarındaki aşk dedikodularını güçlendirdi.