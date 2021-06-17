Serkay Tütüncü, sevgilisinin fotoğrafına öyle bir yorum yaptı ki...

Oyuncu sevgililer Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan, birlikte tatile çıktı.

"KENDİNİ NASIL SEKTİRECEKSİN?"

Alişan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Taş mı sektirsek ya?" notunu düştü. Serkay Tütüncü, anında şu esprili karşılığı verdi: "Kendini nasıl sektireceksin babycim?"

"İLİŞKİMİZ ÇOK YENİ"

İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda Snob Magazin objektiflerine takılmıştı. İlişkisi hakkında konuşan güzel oyuncu, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" diyerek ricada bulunmuştu.