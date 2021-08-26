Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden kötü haber

Oyuncu sevgililer Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın birlikteliği yaz başında Bodrum'da belgelenmişti.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü.

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, birlikte çekilmiş karelerini Instagram'dan sildi.

İlayda Alişan, geçtiğimiz aylarda City's Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Güzel oyuncu, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" demişti.

Ayrılık iddiası sonrası tüm gözler Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.