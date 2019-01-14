"Sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor"
1 saat önce
Sanayi üretimi verisini değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Ara malları ve yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor" dedi.
Sanayi üretimi verisini değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Ara malları ve yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:46
Araba Fiyatına Satılıyor! Bu Tespihler Altın ve Dolardan Daha Fazla Getiri Sağlıyor
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek
Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı