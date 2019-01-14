Sanayi üretimi verisini değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Ara malları ve yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor" dedi.

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