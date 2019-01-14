Son Dakika Haberleri: "Sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor"

"Sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor"

1 saat önce

Sanayi üretimi verisini değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Ara malları ve yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor" dedi.

Sanayi üretimi verisini değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Ara malları ve yatırım eğilimini yansıtan sermaye mallarındaki belirgin gerileme dikkat çekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:46 

Ekonomi
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