Sermaye piyasalarının yeni yasa ile derinleşmesi bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sermaye piyasalarının yeni yasa ile derinleşmesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

Sermaye piyasalarının yeni yasa ile derinleşmesi bekleniyor

20 dakika önce

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasaları ile ilgili yasa tasarısının, sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Sermaye piyasalarının yeni yasa ile derinleşmesi bekleniyor, System.String[]

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasaları ile ilgili yasa tasarısının, sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:10 
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