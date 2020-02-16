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Sermaye piyasalarının yeni yasa ile derinleşmesi bekleniyor
20 dakika önce
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasaları ile ilgili yasa tasarısının, sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasaları ile ilgili yasa tasarısının, sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:10
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