Sermaye Piyasamızın Büyüklüğünü İki Katına Çıkarmayı Hedefliyoruz"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, "Ulusal Sermaye Piyasası Programı'nda belirttiğimiz önerileri hayata geçirerek, makro şartların da desteğiyle, Türkiye'de sermaye piyasamızın büyüklüğünü 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, "Ulusal Sermaye Piyasası Programı'nda belirttiğimiz önerileri hayata geçirerek, makro şartların da desteğiyle, Türkiye'de sermaye piyasamızın büyüklüğünü 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.



Topaç, Birliğin merkezinde düzenlenen TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı'nda, birliğin 2018 çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, bu yıl gerçekleştirecekleri projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Erhan Topaç, birlik tarafından yürütülen ve tamamlanan projeleri anlatarak, düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.



Birlik yönetiminin seçilirken, Türkiye sermaye piyasasının aracılık faaliyetlerinin ve kurumsal yatırımcıların gelişmesi ile İstanbul'un dünya ile rekabet edebilen bir finans merkezi olması konularını ana misyon olarak belirlediğini hatırlatan Topaç, bu misyonun gerçekleşmesi adına yönetim ve denetim kurulundaki üyelerin, birlik üyelerinin ve basının desteği ile çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.



"Sermaye piyasalarına yönelik önerilerimizi kamu kurumlarıyla paylaştık"



Birlik olarak 2018 yılında kamu idarecileriyle iletişimi artırdıklarını dile getiren Topaç, "Sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerilerimizi, düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarıyla paylaştık. Gelecek dönemde paydaşlarımızın da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi yaratacağımızı umuyoruz." diye konuştu.





Bu yıl Serathon-in Sermaye Piyasası Maratonu isimli bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Topaç, "Yerli ve yabancı yazılımcılara açık olacak etkinlikle, yazılımcıların finans piyasalarına ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Hackathon benzeri bir uygulama yapacağız. Bu şekilde finansal teknoloji şirketlerine de sermaye piyasalarıyla tanışma ortamı kurmuş olacağız." diye konuştu.





Topaç, bundan sonra TSPB üyelerine Üye Memnuniyet Anketi yollayacaklarını ifade ederek, üyelerin önerilerini düzenli olarak toplayacaklarını kaydetti.





Geçen yıl yapılan sermaye piyasalarına ve yatırımcılara yönelik farkındalık çalışmalarıyla birliğin medya etkinliğinin arttığına dikkati çeken Topaç, sermaye piyasalarına gönül veren basın çalışanlarına teşekkürlerini iletti.





"Yatırımcı tabanının geliştirilmesi öncelikli"



Erhan Topaç, bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları Ulusal Sermaye Piyasası Programı kapsamında önerilerini şöyle sıraladı:





"Birikimlerin sermaye piyasalarında değerlendirilmesi, şirketlerin sermaye piyasalarından daha fazla kaynak yaratması ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi öncelikli konu başlıkları. Yatırım bankacılığının geliştirilmesi ve rekabetçi ve aynı zamanda cazip bir sermaye piyasası ülkemiz için oldukça önemli hale gelmiştir."



Topaç, rekabetçi ve cazip bir sermaye piyasası ortamı oluşturmayı hedeflediklerini yineleyerek, birlik olarak 2019 yılında faaliyetlerini iki katına çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.





Bu yıl da çeşitli kurumlarla beraber çok sayıda etkinlik ve program düzenleyeceklerini anlatan Topaç, "Ulusal Sermaye Piyasası Programı'nda belirttiğimiz önerileri hayata geçirerek, makro şartların da desteğiyle, Türkiye'de sermaye piyasamızın büyüklüğünü 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.





Toplantıda TSPB yetkililerinin verdiği bilgilere göre Türkiye'de sermaye piyasası yatırımcılarının sayısı 12-13 milyon seviyesine ulaştı.



Gelişmekte olan ülkelere para girişi bekleniyor



Bu yıl gelişmekte olan ülkelere para girişinin beklendiğini ifade eden Topaç, "Özellikle seçim sonrasında Türkiye'nin hikayesini iyi anlatabilirsek, yabancı yatırımcının Türkiye'deki piyasalara ilgisinin artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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