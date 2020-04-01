Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rıdvan Yılmaz: "Beşiktaş benim hayatım"

Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek

Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı