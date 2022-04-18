Sermaye Piyasası Kurulu'nda yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Sermaye Piyasası Kurulu'nda yapılan atamalar Resmi Gazete'de

18.04.2022 00:14
Sermaye Piyasası Kurulu'nda yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Sermaye Piyasası Kurulu'nda yapılan atamalar Resmi Gazete'deRESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nda yapılan atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

Yapılan atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Sermaye Piyasası Kurulu, Gönül Başkan, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sermaye Piyasası Kurulu'nda yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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