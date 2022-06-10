Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni hamle! Yabancı yatırımcıyı çekmek için indirime gidildi - Son Dakika
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni hamle! Yabancı yatırımcıyı çekmek için indirime gidildi

10.06.2022 10:40

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracı hakkında çalışmalara başlandığını açıkladı. Bunun yanında yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek ve şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirim yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan adımlar kapsamında, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri duyurdu. Buna göre Kurul, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını ifade etti.

YABANCI YATIRIMCI ÇEKME HAMLESİ

Ayrıca yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek ve şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi.

SPK tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde değişikliğe gidildiği aktarılarak, yurt dışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 20'sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50, yüzde 40'ına tekabül etmesi halinde ise yüzde 90 indirime gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ÖNCELİKLİ İŞLEMLERDEN SAYILACAK

Açıklamada, bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Yurt dışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesine, halka açık olmayan şirketlerin yurt dışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni hamle! Yabancı yatırımcıyı çekmek için indirime gidildi - Son Dakika

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