Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatıldı

31.08.2022 16:53

Sedat Peker'in ortaya attığı yolsuzluk ağı iddialarında adı geçen Sermaye Piyasaları Kurulu ve Mine Tozlu Sineren ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. SPK'nın ihbarı üzerine Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Mine Tozlu Sineren'le ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma hakkında ilk kez konuşan Sineren, "Benimle başlamadı bu soruşturma, açıklamalardan sonra başladı. Daha önce başlaması gerekiyordu, geç kalındı" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını paylaştı. Söz konusu yazışmalara dair görselleri paylaşan Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı'nın iş insanı Mine Tozlu Sineren'den rüşvet istediğini öne sürdü. İş insanı Sineren ise olay günü katıldığı canlı yayında iddiaları doğruladı.

Peker'in iddialarının ardından hakkında inceleme başlatılan Mine Tozlu'dan ilk açıklama: Geç kalındı

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sineren ve Peker'in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçi. Başsavcılık, SPK'nın yaptığı suç duyurusunu değerlendirerek soruşturma başlattı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

Peker'in iddialarının ardından hakkında inceleme başlatılan Mine Tozlu'dan ilk açıklama: Geç kalındı

SİNEREN İFADEYE ÇAĞRILACAK

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturmanın ardından TELE 1'e konuşan Mine Tozlu Sineren şu ifadeleri kullandı: "Ben daha önce şikayetlerde bulundum. Bütün iddiaları araştırmak için Başsavcılık tarafından talimat verildi. Benim zaten CİMER'e yaptığım suç duyuruları var. SPK'nın da var. Benimle başlamadı bu soruşturma, açıklamalardan sonra başladı. Daha önce başlaması gerekiyordu, geç kalındı."

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İş İnsanı Mine Tozlu Sineren'in İddiaları ve SPK'nın Suç Duyurusu Üzerine Soruşturma Başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İş İnsanı Mine Tozlu Sineren'in İddiaları ve SPK'nın Suç Duyurusu Üzerine Soruşturma Başlattı
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Tozlu Sineren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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