SPK haftalık bülteni - Son Dakika
Üye Girişi

SPK haftalık bülteni

01.09.2022 20:01
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdiğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdiğini duyurdu.

SPK haftalık bültenine göre, Ata Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 70 milyon liralık, Sümer Faktoring AŞ'nin 112 milyon liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 273 milyon liralık, Garanti Faktoring AŞ'nin 982 milyon liralık, Info Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 580 milyon liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 750 milyon liralık, Arçelik AŞ'nin 7 milyar liralık ve Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 500 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kurul ayrıca, BGC Partners Menkul Değerler AŞ'nin ticaret unvanının "Vesta Menkul Değerler AŞ" olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusunun ve Reel Kapital Menkul Değerler AŞ'nin ticaret unvanının "TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ" olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusunun olumlu karşılandığını da duyurdu.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da fıstık kebabı ziyafeti Şanlıurfa'da fıstık kebabı ziyafeti İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye, seçimler sonrasında da kendi çıkarlarını merkeze alan dış politikasını muhafaza edecek' İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye, seçimler sonrasında da kendi çıkarlarını merkeze alan dış politikasını muhafaza edecek'
Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPK haftalık bülteni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:58 Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 20:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: SPK haftalık bülteni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement