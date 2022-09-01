SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdiğini duyurdu.

SPK haftalık bültenine göre, Ata Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 70 milyon liralık, Sümer Faktoring AŞ'nin 112 milyon liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 273 milyon liralık, Garanti Faktoring AŞ'nin 982 milyon liralık, Info Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 580 milyon liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 750 milyon liralık, Arçelik AŞ'nin 7 milyar liralık ve Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 500 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kurul ayrıca, BGC Partners Menkul Değerler AŞ'nin ticaret unvanının "Vesta Menkul Değerler AŞ" olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusunun ve Reel Kapital Menkul Değerler AŞ'nin ticaret unvanının "TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ" olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusunun olumlu karşılandığını da duyurdu.