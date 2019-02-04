Son Dakika Haberleri: Sermaye Piyasası Mevzuatı gözden geçiriliyor

Sermaye Piyasası Mevzuatı gözden geçiriliyor

48 dakika önce

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Topaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı gözden geçirdiklerini, Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırladıklarını söyledi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gözden geçiriliyor, System.String[]
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Topaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı gözden geçirdiklerini, Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırladıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:30 

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi
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