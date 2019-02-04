Sermaye Piyasası Mevzuatı gözden geçiriliyor
48 dakika önce
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Topaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı gözden geçirdiklerini, Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırladıklarını söyledi.
Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Topaç, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı gözden geçirdiklerini, Sermaye Piyasası Kurulu
'na sunmak üzere değişiklik taslakları hazırladıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:30
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