Son Dakika Haberleri: Şermet: "Diyarbakır'a Galibiyet İçin Gidiyoruz"

Şermet: "Diyarbakır'a Galibiyet İçin Gidiyoruz"

44 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Diyarbekirspor maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Şermet:
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Diyarbekirspor maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Karacabey Belediyespor, Diyarbekirspor ile pazar günü saat 15: 00'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Diyarbekirspor maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, " Diyarbakır'a zor bir maça gidiyoruz. İki takım içinde zor bir maç geçecek. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Diyarbekirspor iyi bir takım. Birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızda her takımı yenecek bir potansiyel var. Futbolcularımızın morali çok yüksek. Oyuncularımız, Diyarbekirspor maçının öneminin farkındalar. İlker ve Gökhan sakat olduğu için kadromuzda yer almayacak. Diyarbakır'dan yüzümüz gülerek, başımız dik olarak ayrılmak için elimizden gelen her şeyimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:37 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Diyarbakır, Spor
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