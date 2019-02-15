Son Dakika Haberleri: Şermet: "Galibiyet Serimizi Devam Ettirmek İstiyoruz"

Şermet: "Galibiyet Serimizi Devam Ettirmek İstiyoruz"

44 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Gölcükspor maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Şermet:
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Gölcükspor maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Karacabey Belediyespor, Gölcükspor ile pazar günü saat 13: 30'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Gölcükspor maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Bu hafta Gölcükspor'la oynuyoruz. Gölcükspor iyi bir takım. Çok dirençli bir takım. Bizim hedefimiz oradan üç puanla dönmek. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Seriyi devam ettirmek istiyoruz. Tüm maçlara tek tek bakıyoruz, maçları tek tek kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah bu maçta da galip gelip, seriyi devam ettirip, üst sıralardaki yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleden çok memnunuz. Çok önemli bir maç oynayacağız. Mücadelenin ön planda olacağı zor bir maç olacak. Galibiyetle ayrılmak için oyuncularımızın elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Gölcükspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Yıldırım Demirören Görevi Bırakabilir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İçin Servet Yardımcı'nın İsmi Geçiyor

Pazarda Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Kamerada Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:30:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şermet: "Galibiyet Serimizi Devam Ettirmek İstiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]