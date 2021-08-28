Üye Girişi
"Sermin usta" hobi olarak başladığı tamircilik mesleğini 22 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor - Son Dakika

"Sermin usta" hobi olarak başladığı tamircilik mesleğini 22 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor

28.08.2021 12:30

Muğla'da iki çocuk annesi Sermin Pehlivan, 22 yıl önce eski eşinin yanında hobi olarak başlayıp sürdürdüğü buzdolabı ve klima tamirciliğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Muğla'da iki çocuk annesi Sermin Pehlivan, 22 yıl önce eski eşinin yanında hobi olarak başlayıp sürdürdüğü buzdolabı ve klima tamirciliğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Milas ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Pehlivan, 1999'da buzdolabı tamiri yapan eski eşinin yanına gittiği sırada merak saldığı tamirciliği iş yerinde çalışanların da desteğiyle öğrendi.

Kendisini geliştiren Pehlivan, eşiyle çalıştığı dönemde farklı klima firmalarının servis ve bayiliklerini aldı. Milas- Bodrum Havalimanı başta olmak üzere, Bodrum ve Milas ilçelerinde birçok ev, iş yeri ve otelin klima arızalarına müdahale eden Pehlivan, eşinden ayrıldıktan sonra da mesleğini sürdürdü.

Zor ve yorucu bir meslek olmasına rağmen kendi kullandığı aracıyla arızalara koşan, merdiveni omuzlayıp takım çantasını eline alan Pehlivan'ın çalışma azmi, çevresindekilere de örnek oluyor.

"Alnımın akıyla işimi yapıyorum"

Pehlivan, AA muhabirine, hayatının hep mücadele ve çalışmakla geçtiğini söyledi.

Pehlivan, çok sevdiği mesleğine ilk başladığında kendine "Bu işi ben de başarabilirim" diye söz verdiğini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Buzdolabı ve klima motoru değiştirerek mesleğe başladığını belirten Pehlivan, "Ev temizliğine de gittim, bahçe temizliği de yaptım. Anladım ki ben bu meslekte mutluyum ve huzurluyum. Allah'ım da 'Yürü ya kulum' dedi ve devam ettirdim. Mesleğimi 22 yıldır sürdürüyorum. Alnımın akıyla da işimi yapıyorum." dedi.

Pehlivan, iki çocuğuna da elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını, kızlarından birinin bir süpermarkette kasiyer olarak çalıştığını, diğer kızının ise üniversitede biyoloji bölümünde okuduğunu anlattı.

"Bacağımda 15 platin var, engelim yüzüme vuruldu bana 'yamuk' denildi, 'topal' denildi" ifadesini kullanan Pehlivan, başarısının herkese örnek olacağını, bir anne olarak savaşı bırakmadığını söyledi.

İnsanların karşılarında kadın tamirci gördüklerinde şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını aktaran Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Meslekte karşılaştığım bazı anılarım da var. Bir eve servise gitmiştim bayan bir müşteri kapıyı açtı ve 'Bayan servis gelmiş.' dedi. Ben de 'İstemezseniz giderim.' dedim. Sandığımı aldım tam gidecektim ki, 'Hayır kalın.' dedi. Daha sonra yandaki bayan komşular geldi ve etrafımda kadınlar çoğaldı. İçlerinden birisi, 'Benim de arızalı dolabım var yapabilir miyiz?' dedi. Onu da tamir ettim. O günden bu yana bu insanlarla hep görüşürüm. Herkes beni tavsiye ediyor. Bir eve arızaya gidip de tamir etmeden çıktığımı hatırlamıyorum. Allah'ıma çok şükür. Çocuklarımı başkasına muhtaç etmemek için uğraşıyorum. Hem anne hem de baba olmaya özen gösterdim. Ben evlatlarımla ve kendimle gurur duyuyorum. Umarım her zaman her yerde kadınlarımız her daim başarılı olacaktır. Yeter ki istesinler."

Mesleğini ömrünün yettiği kadar sürdüreceğine işaret eden Pehlivan, "İşimi çok seviyorum. Ben zoru başarmak, zorluklarla savaşmak için varım. Kimseye kolay ekmek yok. İnanın bazen rüyamda bile tamir ettiğim anlar oluyor. Bunu kızlarım da söylüyor, 'Anne bu gece tamir yaptın.' diyorlar. Evet yapıyorum. Çünkü işimi çok sevdiğim için artık rüyalarıma giriyor. Ben her daim, her yerde işimin aşığıyım." diye konuştu.

Sermin usta hobi olarak başladığı tamircilik mesleğini 22 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor
Sermin usta hobi olarak başladığı tamircilik mesleğini 22 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor
Sermin usta hobi olarak başladığı tamircilik mesleğini 22 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor
Sermin usta hobi olarak başladığı tamircilik mesleğini 22 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor

Bodrum, Mevla, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sermin usta' hobi olarak başladığı tamircilik mesleğini 22 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ordu'daki aile katliamında yeni detay! Olay esnasında 4 yaşındaki kardeş de evdeymiş 14:53 Ordu'daki aile katliamında yeni detay! Olay esnasında 4 yaşındaki kardeş de evdeymiş Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı 14:42 Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu 14:30 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istedi 14:25 Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istedi İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor 14:11 İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi! 13:57 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak 13:51 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü 12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü

Son Dakika Haberleri
14:44 Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı
14:29 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
14:26 Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti
14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
13:56 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu
13:50 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak
12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü
12:39 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
12:30 Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Freni boşalan otobüs, 5 katlı apartmana çarparak durabildi Freni boşalan otobüs, 5 katlı apartmana çarparak durabildi         
14:58
Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı         
14:45
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı         
14:34
Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti         
14:27
Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu         
14:16
Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi         
14:01
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 15:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sermin usta" hobi olarak başladığı tamircilik mesleğini 22 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement