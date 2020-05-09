Şermin Yaşar: Bazıları doğuştan şerbetli - Son Dakika

Tuzla Belediyesi resmi Instagram hesabından, Ceyhun Yılmaz'ın moderatörlüğünde canlı yayınlanan E-Talks Tuzla " Anneler Günü Özel" programında, Yazar Şermin Yaşar konuk oldu. Anneler Günü Özel programına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Annelerin anneler gününü kutluyorum. "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" diyen bir medeniyetin evlatlarıyız. Konuğumuza ve size teşekkür ediyorum" sözleriyle iyi yayınlar dileyerek programdan ayrıldı.

"HAYAT, HÜZÜNLÜ ZAMANLARDA DA GÜLECEK BİR ŞEYLER VERİYOR"

Programın konuğu, yazar Şermin Yaşar, "Neşeli olmaya gayret ediyorum. Hep derler ki nasıl bu kadar enerjiksin? Olaylar karşısında nasıl bu kadar iyimser kalabiliyorsun. Hayat, hüzünlü zamanlarda da gülecek bir şeyler veriyor. Aslında ben biraz Asteriks karakterine benzetirim. Hepsi savaşa giderken şerbet içer. Oburiks içmez, çünkü Oburiks küçükken kazana düşmüş. Bazıları hayatta doğuştan şerbetli. Onlar hayata önde başlıyorlar. Onlar hayata tutunacak bir dal hep bulur. Hayat negatif geçmez. Herkes kendisiyle ilgili şerbetini bulup içmeli. Herkesin şerbeti farklı olabilir. Benim yapmak istediğim şeydi bu. Ortaokulda, lisede kompozisyon yazmak, üniversite için tüm tercihleri yaparken edebiyat öğretmenliği değil de, edebiyat bölümü okuyacağım diye ısrar etmek. Sonrasında herkes öğretmen olmaya çalışırken yüksek lisans yapacağım demek. Bu benim çocukluk hayalimdi. Kalemi hiç bırakmadım. Hayatımı kalemle geçindirdim. Dolayısıyla bunun çok zorlu olduğunu iyi biliyorum. Hayatınızı Edebiyattan geçindirmek çok kolay değildir. Bu bir sebat meselesidir. Bu zorluğun hep farkındaydım ve tüm bu zorlukları yaşadım" dedi.

"SEVGİYİ SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEYİN"

Çocuklardan çok şey öğrendiğini dile getiren Yazar Yaşar, "Onlar tamamlanmış olarak dünyaya geliyorlar. Biz sadece onların kendi yolculuğunda, kendilerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Çocuklar çok öğreticidir. Mesela bir çocuk sevgisini göstermekten asla çekinmez ama sevginin karşılığını göremez veya o dili öğrenemezse o duyguyu yitirebilir. İşte biz bu noktada, onlara sevgiyi nasıl ifade edeceğimizi göstermeliyiz. Zaten seviyorum anla demekle olmaz her zaman. Herkesin sevgi dili birbirinden farklıdır. Onu yakalayabilmek lazım. Sevgiyi söylemekten çekinmeyin. Birine sevdiğini söylemek çok güzel bir şeydir. Çekinmeyi bir kere kırdığınız zaman, kolaylaşır ve çoğalır. Hayatın anlamı diye aradığımız o büyük şey bu aslında. İçindeki o neşeyi yaşayabilmek ve bunu yapabildiğimiz ölçüde hayatın her alanına yayabilmek. Bir çocuğun kendi muhteşem yolculuğuna tanıklık etmek. Çocuklar donanmış ve kusursuz gelir dünyaya. Çocuk yetiştirmek derken, bizim asıl yaptığımız, bir çocuğun, bir insanın kendi muhteşem yolcuğuna tanıklık etmektir. Biz onların kendi yolculuğuna refakat ediyoruz. Bu çok kıymetli bir zaman dilimini paylaşmaktır" diye konuştu.

Sohbetin ardından konuk Şermin Yaşar'ın sorduğu soruya cevap veren binlerce izleyiciden, doğru cevap veren ilk on kişiye kitap hediye edildi. Anneler günü özel programının kapanışında Şermin Yaşar, "Herkesin anneler gününü kutluyorum. Gayret ve çabaları için, sonsuz sevgileri için, sevgilerini gösterdikleri için, varlıkları için oynadıkları oyunlar için tüm annelere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.