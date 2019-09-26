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Şermin Yaşar, Büyükçekmece'de okurları ile buluştu

1 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi 3'üncü Kitap Günleri "Oyuncu Anne" olarak bilinen çocuk kitapları yazarı Şermin Yaşar'ı ağırladı.

Şermin Yaşar, Büyükçekmece'de okurları ile buluştu, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi 3'üncü Kitap Günleri "Oyuncu Anne" olarak bilinen çocuk kitapları yazarı Şermin Yaşar'ı ağırladı.


Büyükçekmece Belediyesi 3'üncü Kitap Günleri kapsamında okuyucuları ile buluşan sosyal medyada "Oyuncu Anne" olarak bilinen çocuk kitapları yazarı Şermin Yaşar, keyifli bir söyleşi gerçekleştirerek bilgi ve deneyimlerini kitapseverlerle paylaştı. Yaşar, kitaplarını çocukların kişisel gelişimleri için yazdığını söyledi. Yetişkinler için de kitap yazdığını belirten Yaşar, daha çok çocuk gelişimi üzerine kitaplar yazmayı sevdiğini söyledi.


Söyleşiye katılan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, kitap günlerine katılarak bilgilerini kitapseverlerle paylaşan yazar Şermin Yaşar'a teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti. Belediye hizmet binası avlusunda gerçekleştirilen söyleşiye yoğun ilgi gösteren ebeveynler ve çocuklar yazar Şermin Yaşar'a kitaplarını imzalattı. Söyleşinin ardından Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir bağlama dinletisi yaşattı. Birbirinden renkli aktivitelere ev sahipliği yapan Büyükçekmece Belediyesi 3'üncü Kitap Günleri'ne katılan vatandaşlar hep bir ağızdan türkülere eşlik ederek keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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