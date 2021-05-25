Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, birbirlerine karşı yaralama suçunu işledikleri gerekçesiyle müşteki sanık olarak yargılanan oyuncular Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar'ın davasını, basit yargılama usulü ile karara bağladı.

Mahkemenin hazırladığı gerekçeli kararda, sanıklar hakkında iddianamede belirtilen suçlar için öngörülen cezanın, adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası olduğu belirtilerek, bu nedenle basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

ŞİDDET İTİRAFI

Gerekçeli kararda, müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın hazırlık aşamasında alınan beyanında, Sermiyan Midyat ile arkadaşlık yaşadığı sürede, kendisi üzerine olan masraflarını ortak karşıladıkları evde beraber yaşadıklarını anlatarak, Sermiyan Midyat'ın şiddet eğilimi olduğunu, olay gün de aralarında çıkan tartışmada kendisine şiddet uyguladığını söylediği belirtildi.

"EN UFAK BİR FİZİKSEL VE RUHSAL ŞİDDET UYGULAMADIM"

Müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın da beyanında, "Savcan Yaşar'a şiddet uygulasaydım kendisinde buna dair emare olmalıydı. Ancak ne bugün, ne de yaşadığımız 4 aylık geçmişte en ufak bir fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamadım. Bana uygulanan şiddet ise doktor raporları ile belgelenmiştir. Gerek yaşadığımız ortak evin maddi masraflarını, gerek yaşadığım ruhsal ve psikolojik zararın ve gerekse de sanatsal ve mesleki açıdan yaşadığım kaybı değerlendirerek maddi ve manevi tazminat istiyorum. Sevcan Yaşar'dan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İKİ OYUNCUYA DA ADLİ PARA CEZASI

Gerekçeli kararda, müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın, olay tarihinde yine müşteki sanık Sevcan Yaşar'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle 1120 lira adli para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Müşteki Sanık Sevcan Yaşar'ın da müşteki sanık Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığının dosya kapsamındaki tıbbi rapor içeriğinden anlaşıldığı belirtilen gerekçeli kararda, bu nedenle Sevcan Yaşar'ın da "basit yaralama" suçundan 1120 lira adli para cezasına mahkum edildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, somut olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının anlaşılamadığı gerekçesiyle her iki sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulandığı aktarıldı.

Sanık Sermiyan Midyat hakkında, daha önceden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu için bu hüküm uygulanmadığı vurgulanan gerekçeli kararda, yasal şartları oluştuğundan Sevcan Yaşar'ın aldığı cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı bilgisi verildi.

Gerekçeli kararda ayrıca, müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın, "hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararı verildiği kaydedildi. (DHA)