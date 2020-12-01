Sermiyan Midyat: Mahkeme süreci birince adak adayacağım
01.12.2020 11:07
Sermiyan Midyat geçtiğimiz günlerde telefonunu kaybettiğini söylemiş, telefondan internete sızdırılan bir ses kaydı olay yaratmıştı.
Sermiyan Midyat geçtiğimiz günlerde telefonunu kaybettiğini söylemiş, telefondan internete sızdırılan bir ses kaydı olay yaratmıştı. Ses kaydında Midyat'a vurduğu ve küfür ettiği duyulan kadının Sevcan Yaşar olduğu öne sürülmüştü. Midyat, sorulara şöyle yanıt verdi:
"Telefonumu alan kişi, abim Serhat Midyat aracılığıyla bana ulaşıp 200 bin lira istedi. Vermeyince tüm özel bilgilerimi sızdırdı. Ama her şerrin içinde bir hayır vardır. Kızın (Sevcan Yaşar) her şeyi çıktı ortaya. Allah'a binlerce şükürler olsun. Mahkeme süreci de bitmek üzere. Vallahi adak adayacağım."
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