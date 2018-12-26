Son Dakika Haberleri: Serpil Ergün: 'Her Hasta Olana Evde Bakım Yapılamıyor'

Serpil Ergün: 'Her Hasta Olana Evde Bakım Yapılamıyor'

1 saat önce

BERLİN'de 10 yıl önce 'Dosteli Evde Hasta Bakım Servisi' kuran Serpil Ergün, bu konuda en tecrübeli isimler arasında gösteriliyor.

Serpil Ergün: 'Her Hasta Olana Evde Bakım Yapılamıyor', System.String[]
BERLİN'de 10 yıl önce 'Dosteli Evde Hasta Bakım Servisi' kuran Serpil Ergün, bu konuda en tecrübeli isimler arasında gösteriliyor. 10. yıllarını da hastalarıyla birlikte kutladıklarını belirten Ergün, bu alanda özellikle göçmenlere yönelik yeniliklerin yapılması gerektiğini söyledi. Hasta bakımının kişinin etnik kökenine ve dini inancına göre farklılık gösterdiğini, sigorta ve resmi kurumların da göçmenleri dikkate alarak yeni düzenlemeleri buna göre yapmaları gerektiğini ifade eden Serpil Ergün, şunları söyledi:

'ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİYORUZ'

"10 yılda çok büyüdük ve 130'a yakın çalışana ulaştık. Frankfurt'ta da bir servisimiz var. Dosteli'nde farklı etnik kökende ve inanca sahip çalışanlarımız var. Bu alanda çalışmak büyük fedakarlık gerektiriyor. Çalışanlarımız da özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Almanya'ya gelen ilk kuşak Türkler çok çalıştı. Hayatını işe adadı. Uzun yıllar sigortalara prim ödedi. Şimdi onların bakıma ihtiyacı var. Ödediklerinin karşılığı verilmeli. Biz hasta ve yaşlılara evde bakım konusunda ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Sigortalar danışma ücretini ödemiyor. İnsanların da bilgisi yoksa, haklarından yararlanmamaları gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için ücretsiz danışmanlık, tercüme ve evraklarını hazırlama gibi hizmetleri kendimiz veriyoruz."

'HASTA SOSYALLEŞMELİ'

"Almanya'daki sağlık yasalarına göre her yaşlı ve hasta evde bakım hizmeti alamıyor. Bunun için gerekli şartlar var. Kişinin kendi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olması gibi. Halk arasında bunama olarak bilinen alzheimer, ağır romatizma ve psikolojik rahatsızlıklar gibi hasatlık durumunda kişinin bakımı evde yapılıyor. Bu tür hastaların çevrelerine yük olmadan haytalarını sürdürmeleri bakım hizmetiyle sağlanıyor. Hastalarımıza sadece tıbbi yardım sunmuyoruz. Onların sosyalleşmesini sağlayacak faaliyetler organize ediyoruz. Toplu kahvaltılar yapıyoruz. Spor aktiviteleri düzenliyoruz. Böylece hastalarımızın ve yaşlılarımızın yaşam heyecanlarını diri tutuyoruz."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:23 

Almanya, Sigorta, Güncel
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