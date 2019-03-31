Son Dakika Haberleri: Serpil Midyatlı, Spd Eyalet Teşkilatı Başkanı Oldu

Serpil Midyatlı, Spd Eyalet Teşkilatı Başkanı Oldu

23 dakika önce

MİDYATLI, Norderstedt kentinde düzenlenen SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Kurultayı'nda 212 delegenin oy kullandığı seçimde 191 delegenin oyunu alarak başkan seçildi.

Serpil Midyatlı, Spd Eyalet Teşkilatı Başkanı Oldu, System.String[]
MİDYATLI, Norderstedt kentinde düzenlenen SPD Schleswig- Holstein Eyalet Teşkilatı Kurultayı'nda 212 delegenin oy kullandığı seçimde 191 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Seçimde, 12 delege "Hayır" oyu kullanırken, 9 delege ise çekimser kaldı. Almanya'nın Kiel kentinde doğan 43 yaşındaki Midyatlı, böylelikle bu göreve getirilen ilk kadın siyasetçi oldu. İki çocuk annesi Midyatlı, yaklaşık 10 yıldır Schleswig-Hostein Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 

Almanya, Holstein, Schleswig, Güncel
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