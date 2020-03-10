Serpil Şahin fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serpil Şahin fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti - Son Dakika

Serpil Şahin fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti

7 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikalardaki çalışan kadınları ziyaret ederek, geçmiş Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı.

Serpil Şahin fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikalardaki çalışan kadınları ziyaret ederek, geçmiş Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı. Şahin, çalışanlar ile sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Şahin, kadın çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Serpil Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın kıyafeti giyen hırsızlar 2 milyon 200 bin liralık soygun yaptı
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
19:19 AK Parti Bala İlçe Başkanlığına Mehmet Tümer yeniden seçildi
19:19 SAMSUN Almanya'da hastanede yatağa bağlanan Kaan, Türkiye'ye getirildi
19:19 AYDIN 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest
19:16 AYDIN Minibüsçüden anlamlı bağış
19:09 KOCAELİ Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:23:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serpil Şahin fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]