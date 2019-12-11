Serpil Şahin öğrenciler ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Serpil Şahin öğrenciler ile bir araya geldi - Son Dakika

Serpil Şahin öğrenciler ile bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Serpil Şahin öğrenciler ile bir araya geldi, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.


Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birim Koordinatörü Sema İnci, ve Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Hazel Sude Özen ile birlikte öğrencilerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Serpil Şahin, daha sonra öğrencilerle birlikte pasta kesti.


Okul Müdürü Hüsnü Anıl Tekin ve öğretmenleri de ziyaret eden Serpil Şahin, öğretmenlerin talep ve görüşlerini dinledi. Eğitim ve çocuklara yatırımın önemine değinen Serpil Şahin, her zaman öğrencilerin yanında yer almaya çalıştıklarını kaydetti. - BİLECİK

Semih Şahin, Sema İnci, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarihin son def ustası, koyun derisinden müzik aleti yaparak geçimini sağlıyor
Uyarılara kulak asmayan Rus turistler, Antalya'da denize girdi Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı Balıkesir'de geceden bu yana 70 artçı sarsıntı oldu

Son Dakika Haberleri
17:31 Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika
17:31 Türkiye'de işçilerin ne kadarı asgari ücretle çalışıyor? - Son Dakika
17:31 Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi - Son Dakika
17:28 Bahçeye çöp dökme tartışmasında amcasını öldüren genç kızın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
17:27 İran sınırından Türkiye'ye terörist geçiren HDP'li başkan suçüstü yakalandı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Son Dakika
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serpil Şahin öğrenciler ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]