Serpincik Göleti'nde 30 metrelik çekilme - Son Dakika

SİVAS'ta, kent merkezi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti'nin suyu, kıyıdan 30 metre çekildi. Su altında kalan ağaç köklerinin ortaya çıktığı gözlendi.

Kentte Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan ve turizme kazandırılması için Sivas Belediyesi tarafından proje hazırlanan Serpincik Göleti'nin zemindeki suyu, kuraklık nedeniyle çekildi. Suyun kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilmesiyle gölet zemininde çatlaklıklar oluşurken, daha önce su altında kalan ağaç köklerinin ortaya çıktığı gözlendi. Temmuz ayında etkili olan aşırı sıcakların yanı sıra tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle de göletteki suyun azaldığı belirtiliyor. Bölgede yaşayan Necmettin Acar (66), "Göletin suyu bu aylarda çekiliyor. Burayı en son ocak ayında dolu gördüm. Buranın güzelleşmesini isterim. Burası Sivas'ın göz bebeğidir. İnsanlar geliyor ama buralara çöp atıyor. Eskiden doğa vardı, şimdi doğa diye bir şey kalmamış. Su içindeki ağaçlar da gün yüzüne çıkmış" dedi.